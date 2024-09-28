Rus Fenomenin Türkiye'de Acı Ölümü! Adli Tıp Raporunda Gerçek Ortaya Çıktı: Fenomen Kusursuzmuş
Rus Fenomenin Türkiye'de Acı Ölümü! Adli Tıp Raporunda Gerçek Ortaya Çıktı: Fenomen Kusursuzmuş
Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Ozolina'nın 'hatasız', diğer sürücü Onur Obut'un ise 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.
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Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.
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21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana gelen kazada, sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti.
Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen Ozolina hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Obut ise hastaneye götürüldü.
Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Onur Obut, ifadesinde, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dediği görüldü.
Onur Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin izlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı.
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Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.
Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın motosikletinde bulunan ve olay anında kayıtta olduğu iddia edilen kameranın ise kazadan sonra kaybolduğunu açıkladı.
İşte o anlar:
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