Rus Fenomenin Türkiye'de Acı Ölümü! Adli Tıp Raporunda Gerçek Ortaya Çıktı: Fenomen Kusursuzmuş

Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Ozolina'nın 'hatasız', diğer sürücü Onur Obut'un ise 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.