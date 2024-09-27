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Münevver Karabulut Cinayetinde Yeni Gelişme: Cem Garipoğlu'nun Mezarı 3 Ekim Günü Açılacak

Münevver Karabulut Cinayetinde Yeni Gelişme: Cem Garipoğlu'nun Mezarı 3 Ekim Günü Açılacak

Cem Garipoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 21:20

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin yaptığı başvuru kabul edilmişti. Münevver Karabulut cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı gün belli oldu. Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak, DNA testi için numune alınacak.

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Cinayetin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayetin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin ailenin yaptığı başvuru kabul edildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin ailenin yaptığı başvuru kabul edildi.

Olayın detayları haberimizde

Sabah gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak.

Sabah gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'da açılacak, DNA testi için numune alınacak.
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