Münevver Karabulut Cinayetinde Yeni Gelişme: Cem Garipoğlu'nun Mezarı 3 Ekim Günü Açılacak

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin yaptığı başvuru kabul edilmişti. Münevver Karabulut cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı gün belli oldu. Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim Perşembe günü açılacak, DNA testi için numune alınacak.