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Çift Maaşlı AK Partili İsme Bir de Terfi: Yeni Görevine Başladı

Çift Maaşlı AK Partili İsme Bir de Terfi: Yeni Görevine Başladı

AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 10:25

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerinde görev alarak 'çift maaş' aldığı ortaya çıkan AK Partili Rüveyda Çiftçi bir de terfi edildi.  

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kocakaya yerine Rüveyda Çiftçi getirildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kocakaya yerine Rüveyda Çiftçi getirildi.

2022 yılında KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı olduğu dönemde Bereket Sigorta'nın yönetim kuruluna atanan ve çift maaş aldığı ortaya çıkan Rüveyda Çiftçi, bir de terfi aldı.

2022 yılında KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı olduğu dönemde Bereket Sigorta'nın yönetim kuruluna atanan ve çift maaş aldığı ortaya çıkan Rüveyda Çiftçi, bir de terfi aldı.

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