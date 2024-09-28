Çift Maaşlı AK Partili İsme Bir de Terfi: Yeni Görevine Başladı
Çift Maaşlı AK Partili İsme Bir de Terfi: Yeni Görevine Başladı
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerinde görev alarak 'çift maaş' aldığı ortaya çıkan AK Partili Rüveyda Çiftçi bir de terfi edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kocakaya yerine Rüveyda Çiftçi getirildi.
2022 yılında KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı olduğu dönemde Bereket Sigorta'nın yönetim kuruluna atanan ve çift maaş aldığı ortaya çıkan Rüveyda Çiftçi, bir de terfi aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın