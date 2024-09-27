BM Genel Kurulu'nda Ortalık Karıştı: Türk Heyeti Salonu Terk Etti
BM Genel Kurulu'nda Ortalık Karıştı: Türk Heyeti Salonu Terk Etti
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda ortalık karıştı. Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hitabından hemen önce salondan ayrıldı.
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İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi.
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Daha sonra Netanyahu'nun kürsüye yönelmesiyle gergin anlar yaşandı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.
Netanyahu'nun konuşmasıyla birlikte salonda kriz çıktı.
Salondan bazı sesler yükselirken, birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ederek salonu terk etti. Salonun önemli ölçüde boşalması dikkat çekti.
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