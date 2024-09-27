8 Yaşındaki Narin Öldürülmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İdam Çağrısı: 'Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk kez konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önce kanunlara yüklendi sonra da idam çağrısında bulundu. “Kanunlarda caydırıcılık var mı? diye soran Başkan Erbaş, ''İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam” dedi.