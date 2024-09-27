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8 Yaşındaki Narin Öldürülmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İdam Çağrısı: 'Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

8 Yaşındaki Narin Öldürülmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İdam Çağrısı: 'Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

Ali Erbaş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 18:28

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk kez konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önce kanunlara yüklendi sonra da idam çağrısında bulundu. “Kanunlarda caydırıcılık var mı? diye soran Başkan Erbaş, ''İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı.

Başkan Erbaş burada yaptığı konuşmada Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ve 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Erbaş burada yaptığı konuşmada Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ve 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kanunların caydırıcı olması lazım'' diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: ''8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam. Üçüncüsü ise uhrevi müeyyide. Ahiret bilinci."

“Kanunların caydırıcı olması lazım'' diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: ''8 yaşındaki kızımızı katlettiler. Bunun katili tespit edilse ne olacak? Kaç sene yatarsa yatsın. Peki bizim acımız dinecek mi? Biz caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin. Adam 'ben yatarım, nasıl olsa yemeğimi suyumu veriyorlar' diyor. Caydırıcı olması lazım, ölümse ölüm, idamsa idam. Üçüncüsü ise uhrevi müeyyide. Ahiret bilinci."
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