Arnavutluk Meclisinde Ortalık Karıştı: Muhalefet Milletvekilleri Sandalye Yaktı
Arnavutluk Meclisinde Ortalık Karıştı: Muhalefet Milletvekilleri Sandalye Yaktı
Arnavutluk Meclisinde ortalık karıştı. Muhalefet milletvekilleri binanın dışında sandalye yaktı. Olay sonrası açıklama yapan muhalefet milletvekilleri, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
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Arnavutluk Meclisinde büyük bir kriz çıktı.
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Genel kurul salonunda yapılan oturum esnasında ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstererek kürsüye çıkışlarını engelledi. Böylelikle tartışmanın şiddeti de arttı.
Çıkan gerginlikle birlikte milletvekilleri birbirine girdi. Salonda bulunan bazı eşyalara zarar veren muhalefet milletvekilleri, Meclis Başkanı Elisa Spiropali'ye yabancı madde fırlattı.
Gerginlik meclisin dışınada taştı ve muhalefet milletvekilleri, oturdukları sandalyelerden bazılarını meclis binasının dışarısına çıkardı.
Muhalefette milletvekilleri, dışarı çıkardıkları sandalyeleri ateşe verdi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Spiropali oturumu yarıda kesti.
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PD Milletvekilleri, Temyiz Mahkemesinin kararının adil olmadığını ve siyasi olduğunu vurgulayarak, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
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