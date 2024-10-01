Cinsel İstismardan Kaçan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polise Sığındı: 18 Kişiden 10'u Tutuklandı

İstanbul'da komşuya bırakılan 4 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilmişti. Bu kez de bir istismar haberi Osmaniye'den geldi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 kişiden 10'u tutuklandı.