Cinsel İstismardan Kaçan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polise Sığındı: 18 Kişiden 10'u Tutuklandı
Cinsel İstismardan Kaçan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polise Sığındı: 18 Kişiden 10'u Tutuklandı
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Cinsel istismardan kaçan 14 yaşındaki kız çocuğu, polise sığındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini açıkladı.
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Çocuğun ifadesi üzerine harekete geçen polis, şüpheli 18 ismi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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