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Cinsel İstismardan Kaçan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polise Sığındı: 18 Kişiden 10'u Tutuklandı

Cinsel İstismardan Kaçan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Polise Sığındı: 18 Kişiden 10'u Tutuklandı

Osmaniye Polis cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 09:16

İstanbul'da komşuya bırakılan 4 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilmişti. Bu kez de bir istismar haberi Osmaniye'den geldi.  Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 kişiden 10'u tutuklandı.

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Cinsel istismardan kaçan 14 yaşındaki kız çocuğu, polise sığındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini açıkladı.

Cinsel istismardan kaçan 14 yaşındaki kız çocuğu, polise sığındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 18 kişinin ismini açıkladı.

Çocuğun ifadesi üzerine harekete geçen polis, şüpheli 18 ismi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çocuğun ifadesi üzerine harekete geçen polis, şüpheli 18 ismi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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