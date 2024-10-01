İsrail'den Gece Yarısı Saldırısı: Şam'da Peş Peşe Patlamalar
İsrail'den Gece Yarısı Saldırısı: Şam'da Peş Peşe Patlamalar
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İsrail'in hedef aldığı Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor.
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İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenledi.
İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken, SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" denildi. SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği iddia edildi. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil ise yaralandı. Ölenlerin arasında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de olduğu öğrenildi.
İşte o anlar:
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