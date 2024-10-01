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İsrail'den Gece Yarısı Saldırısı: Şam'da Peş Peşe Patlamalar

İsrail'den Gece Yarısı Saldırısı: Şam'da Peş Peşe Patlamalar

Suriye İsrail Lübnan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 08:09

İsrail, gece yarısı Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. Peş peşe patlamaların yaşandığı Şam'da 3 sivil öldü, 9 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de olduğu öğrenildi.

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İsrail'in hedef aldığı Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor.

İsrail'in hedef aldığı Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor.

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenledi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken, SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" denildi. SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği iddia edildi. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil ise yaralandı. Ölenlerin arasında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de olduğu öğrenildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken, SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor" denildi. SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği iddia edildi. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil ise yaralandı. Ölenlerin arasında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de olduğu öğrenildi.

İşte o anlar:

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