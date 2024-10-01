Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Yaşamını Yitirdi

Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Yaşamını Yitirdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 07:50

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, ''Güneri ağabeyi kaybettik'' diyerek acı haberi duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Civaoğlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Civaoğlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki ünlü gazeteci ve sunucu Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki ünlü gazeteci ve sunucu Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, ''Güneri ağabeyi kaybettik'' diyerek acı haberi duyurdu. İşte o paylaşım:

Güneri Civaoğlu Kimdir?

Güneri Civaoğlu Kimdir?

1939 yılında Ankara'da doğan Güneri Civaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akis dergisi, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak mesleğe başlayan Civaoğlu, TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Civaoğlu, Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

13 yıl boyunca Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Civaoğlu, 1996 yılından bu yana ise Milliyet gazetesinde başyazarlık yapıyordu.

İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın