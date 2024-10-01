Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Yaşamını Yitirdi
Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Yaşamını Yitirdi
Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, ''Güneri ağabeyi kaybettik'' diyerek acı haberi duyurdu.
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Civaoğlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki ünlü gazeteci ve sunucu Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, ''Güneri ağabeyi kaybettik'' diyerek acı haberi duyurdu. İşte o paylaşım:
Güneri Civaoğlu Kimdir?
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