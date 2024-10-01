Ünlü Gazeteci Güneri Civaoğlu Yaşamını Yitirdi

1939 yılında Ankara'da doğan Güneri Civaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akis dergisi, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir olarak mesleğe başlayan Civaoğlu, TRT'nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Daha sonra Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Civaoğlu, Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

13 yıl boyunca Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Civaoğlu, 1996 yılından bu yana ise Milliyet gazetesinde başyazarlık yapıyordu.

İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.