Güneri Cıvaoğlu Kimdir? Hayatını Kaybeden Duayen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü?

1960'lı yıllarda gazeteciliğe adımını atan Güneri Cıvaoğlu, öğrencilik yıllarında Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabirlik yaptı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluş döneminde sabah haberlerini hazırlayan ekipte görev aldı. Strasbourg Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Ortakları arasında da bulunduğu Güneş gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı.

Artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Güneri Cıvaoğlu, 1986 ila 1996 yılında güçlü kalemiyle de başarılarına başarı kattı. Bu dönemde Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, Show TV'nin yöneticiliğini de üstlendi. 1996 yılından beri Milliyet gazetesinin başyazarı olan ve Türk basınının duayen isimleri arasında yer alan Güneri Cıvaoğlu, haber bülteni sunucusu ve televizyon sunucusu olarak da ekranlarda da yer aldı.