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Güneri Cıvaoğlu Kimdir? Hayatını Kaybeden Duayen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü?

Güneri Cıvaoğlu Kimdir? Hayatını Kaybeden Duayen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 08:59

Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'nun vefatı, Türk medyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Peki başarılı gazeteci, köşe yazarı, sunucu ve avukat Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? 

İşte, detaylar...

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Güneri Cıvaoğlu Kimdir?

Güneri Cıvaoğlu Kimdir?

Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Cıvaoğlu, öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım attı. Buradaki eğitiminin ardından bir süre de  Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi okudu.

Güneri Cıvaoğlu'nun Gazetecilik Kariyeri

Güneri Cıvaoğlu'nun Gazetecilik Kariyeri

1960'lı yıllarda gazeteciliğe adımını atan Güneri Cıvaoğlu, öğrencilik yıllarında Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabirlik yaptı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kuruluş döneminde sabah haberlerini hazırlayan ekipte görev aldı. Strasbourg Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Ortakları arasında da bulunduğu Güneş gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 

Artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Güneri Cıvaoğlu, 1986 ila 1996 yılında güçlü kalemiyle de başarılarına başarı kattı. Bu dönemde Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cıvaoğlu, Show TV'nin yöneticiliğini de üstlendi. 1996 yılından beri Milliyet gazetesinin başyazarı olan ve Türk basınının duayen isimleri arasında yer alan Güneri Cıvaoğlu, haber bülteni sunucusu ve televizyon sunucusu olarak da ekranlarda da yer aldı.

Güneri Cıvaoğlu, uzun yılladır sunuculuğunu üstlendiği Şeffaf Oda programıyla hafızalara kazındı.

Güneri Cıvaoğlu, uzun yılladır sunuculuğunu üstlendiği Şeffaf Oda programıyla hafızalara kazındı.

1996 yılında Kanal D ekranlarında ana haber bülteni sunucusu olarak karşımıza çıkan Güneri Cıvaoğlu, 2012 yılına kadar Kanal D ekranlarında sunuculuğa devam etti. Bu süreçte 'Durum' adlı bir televizyon programı sundu. Sunuculuğunu üstlendiği 'Şeffaf Oda' programı ile ise uzun yıllar farklı sektörlerden konukları ağırladı. Hafızalara kazınan programa ilk olarak Kanal D'de başlamış ilerleyen yıllarda farklı televizyon kanallarında devam ettti. 2013 yılında TV 8'e geçti, burada üç yıl çalıştı.

Güneri Cıvaoğlu, İstanbul barosuna kayıtlı bir avukat, Türk medyasının başarılı isimleri arasında yer alan bir duayen ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim dersleri veren başarılı bir gazeteciydi.

Güneri Cıvaoğlu, İstanbul barosuna kayıtlı bir avukat, Türk medyasının başarılı isimleri arasında yer alan bir duayen ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim dersleri veren başarılı bir gazeteciydi.

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, kariyer hayatı boyunca birçok gazetenin dışında televizyon kanalında çalıştı. Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8 ve CNN Türk, Cıvaoğlu'nun ekranlarda seyircinin hafızalarına kazındığı kanallardandı.

Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Milliyet Gazetesi'nin duayen ismi Güneri Cıvaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen Cıvaoğlu, 21 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı. Düşmenin etkisi ile beyninin iki noktasında ödem oluşan ve inci bir kanama tespit edilen Cıvaoğlu'nun tedavisine bir süredir yoğun bakımda devam ediliyordu. 1 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybeden başarılı gazetecinin cenazesi yarın toprağa verilecek. 

1996 yılından beri bünyesinde yer aldığı Milliyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun vefat haberini 'Güneri ağabeyi kaybettik' sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

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