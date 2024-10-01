Güneri Cıvaoğlu Kimdir? Hayatını Kaybeden Duayen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü?
Güneri Cıvaoğlu Kimdir? Hayatını Kaybeden Duayen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü?
Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu'nun vefatı, Türk medyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Peki başarılı gazeteci, köşe yazarı, sunucu ve avukat Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu neden öldü?
İşte, detaylar...
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Güneri Cıvaoğlu Kimdir?
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Güneri Cıvaoğlu'nun Gazetecilik Kariyeri
Güneri Cıvaoğlu, uzun yılladır sunuculuğunu üstlendiği Şeffaf Oda programıyla hafızalara kazındı.
Güneri Cıvaoğlu, İstanbul barosuna kayıtlı bir avukat, Türk medyasının başarılı isimleri arasında yer alan bir duayen ve İstanbul Üniversitesi'nde iletişim dersleri veren başarılı bir gazeteciydi.
Güneri Cıvaoğlu Neden Öldü? Hastalığı Neydi?
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