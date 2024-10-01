Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail İçin Uyarmıştı: Hedef Arz-ı Mev'ud Haritasındaki İller mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yaptığı saldırılara tepki göstermiş ve İsrail’in sıradaki hedefinin Anadolu toprakları olabileceğine dikkat çekmişti. Gazeteci Nedim Şener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin koluna peç olarak taktığı Arz-ı Mev'ud haritasından bahsetmişti. Haritada, Türkiye’nin bazı illeri de İsrail toprağı olarak gösteriliyor.