Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail İçin Uyarmıştı: Hedef Arz-ı Mev'ud Haritasındaki İller mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail İçin Uyarmıştı: Hedef Arz-ı Mev'ud Haritasındaki İller mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze ve Lübnan’da yaptığı saldırılara tepki göstermiş ve İsrail’in sıradaki hedefinin Anadolu toprakları olabileceğine dikkat çekmişti. Gazeteci Nedim Şener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin koluna peç olarak taktığı Arz-ı Mev'ud haritasından bahsetmişti. Haritada, Türkiye’nin bazı illeri de İsrail toprağı olarak gösteriliyor.
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İsrail, Gazze’den sonra Lübnan’a saldırmış ve dün akşam kara harekatı da başlatmıştı.
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İsrail’in Orta Doğu’daki bu saldırganlığı bölgedeki tüm ülkeleri rahatsız ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada İsrail’in Anadolu topraklarında gözü olduğunu söyledi.
Erdoğan’ın bu açıklamaları sonrasında Arz-ı Mev'ud haritası gündeme geldi. “Vadedilmiş topraklar” manasına gelen Arz-ı Mev'ud haritasının bulunduğu peç, İsrail askerlerinin kolunda da yer alıyor.
Ekol TV’de açıklamalarda bulunan gazeteci Nedim Şener, İsrail’in Arz-ı Mev'ud hayalleri için uyarılarda bulunmuştu.
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“Erdoğan'ın nasıl aktif bir siyaset ürettiğini, bununla ilgili çözüm önerileri ürettiğini görüyoruz zaten. Türkiye’nin bu konuda yaptıkları tarihe not bırakmak. Türkiye’nin savunma sanayini güçlendirerek ciddi bir şekilde bölgesel bir çatışmaya hazır olduğunu Savunma Bakanı’nın ağzından duyduk. O hedeflerin içinde biz de varız.”
“Arz-ı Mev'ud da bizim 20 ilimizi kapsayan haritayı askerleri kolunda bir peç olarak taşıyorlar. Gerçeğe gözümüzü kapatarak bir yere varamayız. Riskin ne olduğunu biliyoruz. Türkiye bölgesel güvenlikte rol oynayabildiği kadar oynayacak ama asıl önemlisi kendi güvenliği.”
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