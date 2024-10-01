Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Lübnan’daki Türk Vatandaşları Tahliye Edilecek

Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Lübnan’daki Türk Vatandaşları Tahliye Edilecek

Dışişleri Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 18:02

İsrail’in terör estirdiği Lübnan’da bulunan Türk vatandaşları, bakanlığın koordinesinde tahliye edilecek. Bakanlık ayrıca, Türkiye üzerinden tahliye için yardım isteyen 20’ye yakın ülkenin vatandaşlarını Lübnan’dan çıkarmak için hazırlık yapıldığını da açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Orta Doğu’da uzun yıllar sonra yeniden savaş başlatan İsrail, dün akşam saatlerinde 1 haftadır hava saldırısı düzenlediği Lübnan’a karadan da askerlerini sokmuştu.

Orta Doğu’da uzun yıllar sonra yeniden savaş başlatan İsrail, dün akşam saatlerinde 1 haftadır hava saldırısı düzenlediği Lübnan’a karadan da askerlerini sokmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da durumun daha da kötüleşme ihtimali olduğunu ve ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da durumun daha da kötüleşme ihtimali olduğunu ve ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Lübnan’da bulunan ve Türkiye üzerinden tahliye edilmesi için 20 ülkenin talepte bulunduğu diğer ülke vatandaşları için de hazırlık yapıldığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Lübnan’da bulunan ve Türkiye üzerinden tahliye edilmesi için 20 ülkenin talepte bulunduğu diğer ülke vatandaşları için de hazırlık yapıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması 👇

Dışişleri Bakanlığının açıklaması 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın