Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Lübnan’daki Türk Vatandaşları Tahliye Edilecek

İsrail’in terör estirdiği Lübnan’da bulunan Türk vatandaşları, bakanlığın koordinesinde tahliye edilecek. Bakanlık ayrıca, Türkiye üzerinden tahliye için yardım isteyen 20’ye yakın ülkenin vatandaşlarını Lübnan’dan çıkarmak için hazırlık yapıldığını da açıkladı.