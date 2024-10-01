Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Lübnan’daki Türk Vatandaşları Tahliye Edilecek
Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Lübnan’daki Türk Vatandaşları Tahliye Edilecek
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Orta Doğu’da uzun yıllar sonra yeniden savaş başlatan İsrail, dün akşam saatlerinde 1 haftadır hava saldırısı düzenlediği Lübnan’a karadan da askerlerini sokmuştu.
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Türk Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da durumun daha da kötüleşme ihtimali olduğunu ve ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.
Bakanlık ayrıca, Lübnan’da bulunan ve Türkiye üzerinden tahliye edilmesi için 20 ülkenin talepte bulunduğu diğer ülke vatandaşları için de hazırlık yapıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığının açıklaması 👇
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