Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Suriye Devlet Televizyonu: İsrail Güçleri Başkent Şam'ı Vurdu!

Suriye Devlet Televizyonu: İsrail Güçleri Başkent Şam'ı Vurdu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 18:20

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. 

Kaynak: A Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Haber'in aktardığına göre, İsrail saldırısında Suriye'nin başkenti Şam'da bir bina isabet aldı.

A Haber'in aktardığına göre, İsrail saldırısında Suriye'nin başkenti Şam'da bir bina isabet aldı.

Olayda ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü belirtiliyor. Bombalama anına ilişkin görüntüler 👇

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısına karşılık verileceğini ve Orta Doğu'nun her yerine saldırma kabiliyetleri olduğunu çok yakında herkesin anlayacağını söyledi.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısına karşılık verileceğini ve Orta Doğu'nun her yerine saldırma kabiliyetleri olduğunu çok yakında herkesin anlayacağını söyledi.

İsrail, Lübnan ve Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken dün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e 200 balistik füze fırlatılmıştı.

İsrail, Lübnan ve Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken dün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e 200 balistik füze fırlatılmıştı.

İsrailli yetkililer olayda önemli bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını duyurmuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
12
7
4
4
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın