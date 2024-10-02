Suriye Devlet Televizyonu: İsrail Güçleri Başkent Şam'ı Vurdu!
Suriye Devlet Televizyonu: İsrail Güçleri Başkent Şam'ı Vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Haber'in aktardığına göre, İsrail saldırısında Suriye'nin başkenti Şam'da bir bina isabet aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayda ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü belirtiliyor. Bombalama anına ilişkin görüntüler 👇
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısına karşılık verileceğini ve Orta Doğu'nun her yerine saldırma kabiliyetleri olduğunu çok yakında herkesin anlayacağını söyledi.
İsrail, Lübnan ve Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken dün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e 200 balistik füze fırlatılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın