Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davasında Karar Açıklandı!
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davasında Karar Açıklandı!
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, ofis önünde keşif yapan Suat Kurt ve azmettirici Doğukan Çep ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Serdar Öktem hakkında adli kontrol talebiyle tahliye kararı verilirken dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal için ise tutukluluğa devam kararı verildi.
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.
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Tetikçi Eray Özyağcı ile azmettiricilerden Doğukan Çep'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi ve dosyada azmettirici olaran geçen Tolgahan Demirbaş’a "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
MHP'li avukat Serdar Öktem hakkında tahliye kararı verilirken, dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi.
Davada verilen diğer cezalar şöyle 👇
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