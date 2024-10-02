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Sinan Ateş'in Saldırıya Uğrayan Ablası Selma Ateş'ten İlk Açıklama: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu MHP"

Sinan Ateş'in Saldırıya Uğrayan Ablası Selma Ateş'ten İlk Açıklama: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu MHP"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 16:39

Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin görülen davada karar beklenirken saldırıya uğrayan Selma Ateş ilk açıklamasını yaptı. Selma Ateş, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir' ifadelerini kullandı. 

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. 

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Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin görülen davada, karar gününde Ateş'in ablası Selma Ateş saldırıya uğradı.

Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin görülen davada, karar gününde Ateş'in ablası Selma Ateş saldırıya uğradı.

Saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Selma Ateş, saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

Selma Ateş, saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

'Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susmak istiyorsanız susun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım.'

Selma Ateş'in açıklamaları 👇

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise saldırı sonrası sosyal medya hesabından doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise saldırı sonrası sosyal medya hesabından doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
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Ayşe Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

Ayşe Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi

Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.

Bugün fizikî müdahale gerçekleşti.

Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı?

Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz.

Sinan’ı aldılar, Musa Baba’mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Anne’mizde mi, Sinan’ın kardeşlerinde mi?

Soyumuzu mu kurutacaklar?

Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?'

Ayşe Ateş'in açıklamaları 👇

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