Sinan Ateş'in Saldırıya Uğrayan Ablası Selma Ateş'ten İlk Açıklama: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu MHP"

'Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susmak istiyorsanız susun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım.'