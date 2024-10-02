Sinan Ateş'in Saldırıya Uğrayan Ablası Selma Ateş'ten İlk Açıklama: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu MHP"
Sinan Ateş'in Saldırıya Uğrayan Ablası Selma Ateş'ten İlk Açıklama: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu MHP"
Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin görülen davada karar beklenirken saldırıya uğrayan Selma Ateş ilk açıklamasını yaptı. Selma Ateş, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir' ifadelerini kullandı.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
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Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin görülen davada, karar gününde Ateş'in ablası Selma Ateş saldırıya uğradı.
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Saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.
Selma Ateş, saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇
Selma Ateş'in açıklamaları 👇
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise saldırı sonrası sosyal medya hesabından doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
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Ayşe Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇
Ayşe Ateş'in açıklamaları 👇
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