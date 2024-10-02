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Sinan Ateş'in Ailesine Saldırı!

Sinan Ateş'in Ailesine Saldırı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:33

Ankara'da 31 Aralık 2022'de katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası görülürken bir kişi Ateş ailesine saldırdı. Halk TV'de yer alan habere göre saldırgan gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasında karar beklenirken, duruşma bahçesinde bir kişi Ateş ailesine saldırdı. Saldıran kişi gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasında karar beklenirken, duruşma bahçesinde bir kişi Ateş ailesine saldırdı. Saldıran kişi gözaltına alındı.

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Saldırı anı böyle görüntülendi:

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