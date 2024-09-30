Sinan Ateş'in Katilinden Duruşma Salonunda Gazetecilere Ölüm Tehdidi

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin dava bugün devam etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya sanıklar, avukatlar, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da katıldı. Duruşmayı takip eden gazeteciler de salonda mevcuttu.