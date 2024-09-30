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Sinan Ateş'in Katilinden Duruşma Salonunda Gazetecilere Ölüm Tehdidi

Sinan Ateş'in Katilinden Duruşma Salonunda Gazetecilere Ölüm Tehdidi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.09.2024 - 18:24 Son Güncelleme: 30.09.2024 - 18:47

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin dava bugün devam etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya sanıklar, avukatlar, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da katıldı. Duruşmayı takip eden gazeteciler de salonda mevcuttu.

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Duruşmaya maktülün annesi Saniye Ateş'in "Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada" sözleri kayıtlara geçerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini işi aceleye getirdikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Duruşmaya maktülün annesi Saniye Ateş'in "Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada" sözleri kayıtlara geçerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini işi aceleye getirdikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre tetikçi Eray Özyağcı duruşma salonundan çıkarılırken kendisine eliyle tetik işareti yaptı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre tetikçi Eray Özyağcı duruşma salonundan çıkarılırken kendisine eliyle tetik işareti yaptı.

Soykan'ın yanında Murat Ağırel ve Barış Pehlivan da bulunuyordu.

Soykan'ın yanında Murat Ağırel ve Barış Pehlivan da bulunuyordu.

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