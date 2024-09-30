Sinan Ateş'in Katilinden Duruşma Salonunda Gazetecilere Ölüm Tehdidi
Sinan Ateş'in Katilinden Duruşma Salonunda Gazetecilere Ölüm Tehdidi
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin dava bugün devam etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya sanıklar, avukatlar, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da katıldı. Duruşmayı takip eden gazeteciler de salonda mevcuttu.
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Duruşmaya maktülün annesi Saniye Ateş'in "Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada" sözleri kayıtlara geçerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini işi aceleye getirdikleri gerekçesiyle eleştirdi.
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Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre tetikçi Eray Özyağcı duruşma salonundan çıkarılırken kendisine eliyle tetik işareti yaptı.
Soykan'ın yanında Murat Ağırel ve Barış Pehlivan da bulunuyordu.
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