Türkiye'deki Gangsterlik Akımı Çocuk Yaşlara Kadar Düştü

Son zamanlarda haberlerde 20'li yaşların başında yaşlarından fazla suç kaydı ve kabarık sabıkalara sahip pek çok kişiye rastlıyoruz. Kayıtlar dikkatli incelendiğinde suç geçmişlerinin 10'lu yaşlara dek uzanması ise Türkiye'deki yeni suçlu profilini gözler önüne seriyor. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise 10'lu yaşlarda bir çocuğun fotoğraflarındaki suç güzellemelerini ve bunun da takipçileri tarafından topladığı takdiri paylaştı.