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Türkiye'deki Gangsterlik Akımı Çocuk Yaşlara Kadar Düştü

Türkiye'deki Gangsterlik Akımı Çocuk Yaşlara Kadar Düştü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.09.2024 - 17:54

Son zamanlarda haberlerde 20'li yaşların başında yaşlarından fazla suç kaydı ve kabarık sabıkalara sahip pek çok kişiye rastlıyoruz. Kayıtlar dikkatli incelendiğinde suç geçmişlerinin 10'lu yaşlara dek uzanması ise Türkiye'deki yeni suçlu profilini gözler önüne seriyor. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise 10'lu yaşlarda bir çocuğun fotoğraflarındaki suç güzellemelerini ve bunun da takipçileri tarafından topladığı takdiri paylaştı.

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Ülkemizde suç yaşlarının düştüğü gibi suç işlemenin kutsallaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Ülkemizde suç yaşlarının düştüğü gibi suç işlemenin kutsallaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Suça özenen çocukların paylaşımları da bu şekilde 👇

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Bozkurt

Çocukların özendiği şeylere bak. Geçen konusu geçtiğinde yazmıştım. Y kuşağında "keko-mafya" kültürü çok azınlıkta olmasına rağmen Kurtlar Vadisi denilen ill... Devamını Gör

atticusfetch

Afrika bunun kitabını yazdı. Değil sokakta yürümek evinde rahat uyuyamıyorlar. Muhakeme etme becerisi gelişmemiş blu çağı atarlı ergeninin eline silah ver bi... Devamını Gör

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