Şehirlerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Şehirlerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Her metropolün avantajı da var dezavantajı da, sevilen yönleri de var nefret edilen yönleri de... Tabii şehirler büyüdükçe sosyal medyadaki eğlenceli tespitler de artıyor. Bakalım kimler ne demiş?
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Klasik bayram günleri...
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İstanbul'un bıraktığı imaj...
Bazı faydalı bilgiler...
Şöyle de bir sorun var.
Şaşmaz.
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Karşılaştırmalı tespitler...
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Adana ile kapatalım.
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