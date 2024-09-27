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Şehirlerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Şehirlerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.09.2024 - 14:17

Her metropolün avantajı da var dezavantajı da, sevilen yönleri de var nefret edilen yönleri de... Tabii şehirler büyüdükçe sosyal medyadaki eğlenceli tespitler de artıyor. Bakalım kimler ne demiş?

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Klasik bayram günleri...

Klasik bayram günleri...
twitter.com

İstanbul'un bıraktığı imaj...

İstanbul'un bıraktığı imaj...
twitter.com

Bazı faydalı bilgiler...

Bazı faydalı bilgiler...
twitter.com

Şöyle de bir sorun var.

Şöyle de bir sorun var.
twitter.com

Şaşmaz.

Şaşmaz.
twitter.com
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Karşılaştırmalı tespitler...

Karşılaştırmalı tespitler...
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

Adana ile kapatalım.

Adana ile kapatalım.
twitter.com

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