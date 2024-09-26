Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kütüphanede Yapılan Mallıklardan Boşluğumuza Gelen YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kütüphanede Yapılan Mallıklardan Boşluğumuza Gelen YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.09.2024 - 18:13

Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ufak bir dolandırıcılık haberiyle başlayalım.

Ufak bir dolandırıcılık haberiyle başlayalım.
twitter.com

O kin hiç dinmez...

O kin hiç dinmez...
twitter.com

Gurmedir diyebiliriz...

Gurmedir diyebiliriz...
twitter.com

Bu kadar sorumluluk yüklemesen mi?

Bu kadar sorumluluk yüklemesen mi?
twitter.com

Nick detayı...

Nick detayı...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Beterin beteri varmış.

Beterin beteri varmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Pozitif bir postla kapatalım 👋

Pozitif bir postla kapatalım 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👋

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın