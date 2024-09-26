Kütüphanede Yapılan Mallıklardan Boşluğumuza Gelen YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kütüphanede Yapılan Mallıklardan Boşluğumuza Gelen YouTube Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Ufak bir dolandırıcılık haberiyle başlayalım.
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O kin hiç dinmez...
Gurmedir diyebiliriz...
Bu kadar sorumluluk yüklemesen mi?
Nick detayı...
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🤔
👇
Beterin beteri varmış.
👇
Pozitif bir postla kapatalım 👋
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