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Annelerinin Saklama Kabı Takıntılarını Anlatarak Günümüzü Şenlendiren Evlatlar

Annelerinin Saklama Kabı Takıntılarını Anlatarak Günümüzü Şenlendiren Evlatlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.09.2024 - 13:13

Maddi durumu veya saklama kabı koleksiyonunun genişliği ne olursa olsun; ortalama anne için plastik kaplar, borcamlar birer evlat gibidir. Onların kermesten, yerli malı haftasından, komşu ikramından sağ salim dönmemesi geçerli bir kavga sebebidir.

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Üstte bahsettiğimiz durumdan muzdarip evlatlardan biri şöyle bir paylaşım yaptı.

Üstte bahsettiğimiz durumdan muzdarip evlatlardan biri şöyle bir paylaşım yaptı.
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Paylaşım uçtu gitti ama...

Paylaşım uçtu gitti ama...
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Muhtemelen aynı şeyleri yaşamış olan yüzlerce kişi görmeyi tahmin etmiyordu.

Muhtemelen aynı şeyleri yaşamış olan yüzlerce kişi görmeyi tahmin etmiyordu.
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Sizin böyle bir anınız var mı?

Sizin böyle bir anınız var mı?
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