Annelerinin Saklama Kabı Takıntılarını Anlatarak Günümüzü Şenlendiren Evlatlar
Annelerinin Saklama Kabı Takıntılarını Anlatarak Günümüzü Şenlendiren Evlatlar
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Üstte bahsettiğimiz durumdan muzdarip evlatlardan biri şöyle bir paylaşım yaptı.
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Paylaşım uçtu gitti ama...
Muhtemelen aynı şeyleri yaşamış olan yüzlerce kişi görmeyi tahmin etmiyordu.
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