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Kahveyi Şekersiz İçenlerden İlk Buluşmada Oyuna Saranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kahveyi Şekersiz İçenlerden İlk Buluşmada Oyuna Saranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.09.2024 - 17:52

Bakalım Salı gününe hangi tweetler damga vurmuş, en çok hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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👇

👇
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Bunu da çalmayın be kardeşim...

Bunu da çalmayın be kardeşim...
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👍

👍
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Yazcılar üzgün...

Yazcılar üzgün...
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Bu kadar temkinlilik iyi değil.

Bu kadar temkinlilik iyi değil.
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Severek kalan var mıymış?

Severek kalan var mıymış?
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Biraz da romantizm...

Biraz da romantizm...
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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