Kahveyi Şekersiz İçenlerden İlk Buluşmada Oyuna Saranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kahveyi Şekersiz İçenlerden İlk Buluşmada Oyuna Saranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı gününe hangi tweetler damga vurmuş, en çok hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Bunu da çalmayın be kardeşim...
👍
Yazcılar üzgün...
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Bu kadar temkinlilik iyi değil.
Severek kalan var mıymış?
Biraz da romantizm...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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