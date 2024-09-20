Kuaföre Giden Emre Fel'e Gelen Yorumlar Tebessüm Ettirdi

Sosyal medyanın en eğlenceli kısımlarından biri de yorumlar... Bazen akla gelmeyecek yorumlar geliyor ve kimi yorumcular videodan rol çalarak öne çıkıyor. Yorumcuların gazabına uğrayan son isim de Türk müziğinin yeni prensi Emre Fel ve uzun saçları.