Kuaföre Giden Emre Fel'e Gelen Yorumlar Tebessüm Ettirdi
Kuaföre Giden Emre Fel'e Gelen Yorumlar Tebessüm Ettirdi
Sosyal medyanın en eğlenceli kısımlarından biri de yorumlar... Bazen akla gelmeyecek yorumlar geliyor ve kimi yorumcular videodan rol çalarak öne çıkıyor. Yorumcuların gazabına uğrayan son isim de Türk müziğinin yeni prensi Emre Fel ve uzun saçları.
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Emre Fel farklı müzik tarzlarını harmanlaması, imajı ve eski Türkçe ağırlıklı sözleriyle müzik sektörüne damga vuran isimlerden...
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Genç sanatçı Amasya'da bir kuaförün konuğu oldu.
Yorumlar gecikmedi.
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