Ortalama Bir Arkadaş Grubunun Üyelerinin Görsele Döküldüğü Paylaşım Viral Oldu
Ortalama Bir Arkadaş Grubunun Üyelerinin Görsele Döküldüğü Paylaşım Viral Oldu
İnsanlığın her bir ferdinin kendine has özellikleri, alışkanlıkları, mottoları vardır. Ancak bazı kişiler genelleme yapacak kadar çok ortak özelliği de barındırabilir. Arkadaş gruplarında da bazı kişilerin rolleri vardır. Bir sosyal medya kullanıcısı bu arkadaş tiplerini görsel ve sembollerle görselleştirdi.
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Her grubun bir terapisti vardır.
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Bir de kendini uzak tutan cool arkadaş...
Gamsız arkadaş olmazsa olmaz.
İlla depresif bir arkadaş vardır. Yok diyorsan o arkadaş büyük ihtimalle sensin.
Son zamanlarda sayıları artan fit arkadaş...
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Bir de grubun sevgi dolu anaç üyesi...
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