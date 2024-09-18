Ortalama Bir Arkadaş Grubunun Üyelerinin Görsele Döküldüğü Paylaşım Viral Oldu

İnsanlığın her bir ferdinin kendine has özellikleri, alışkanlıkları, mottoları vardır. Ancak bazı kişiler genelleme yapacak kadar çok ortak özelliği de barındırabilir. Arkadaş gruplarında da bazı kişilerin rolleri vardır. Bir sosyal medya kullanıcısı bu arkadaş tiplerini görsel ve sembollerle görselleştirdi.