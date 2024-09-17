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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 15:07

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Orijinalinden daha iyi çeviri...

Orijinalinden daha iyi çeviri...
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Niye kenara bırakıyorsunuz?

Niye kenara bırakıyorsunuz?
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Yanlış okumalar...

Yanlış okumalar...

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Efkar vakti...

Efkar vakti...
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Maslow görse piramidi yıkar.

Maslow görse piramidi yıkar.
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Fazla sarmış.

Fazla sarmış.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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