Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orijinalinden daha iyi çeviri...
👇
👇
Niye kenara bırakıyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlış okumalar...
👇
Efkar vakti...
Maslow görse piramidi yıkar.
Fazla sarmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın