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"Dindar Erkekler İlk Mesajı Nasıl Atar?" Sorusuna Gelen İlk Adım Yazışmaları

"Dindar Erkekler İlk Mesajı Nasıl Atar?" Sorusuna Gelen İlk Adım Yazışmaları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 12:19

İlişkilerde ilk adımı atmak her zaman zordur. Lafı açmak için bir neden veya olay gerekebilir. Tabii bu ilk mesajın hem karşı tarafa geçmesi hem de bizim dünyevi görüşümüzü yansıtması da gerekir.

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Bu paylaşım da dindar veya kendini muhafazakar olarak tanımlayan kişilerin ilk mesajı atarken yaşadığı zorluklara bir gönderme niteliğindeydi.

Bu paylaşım da dindar veya kendini muhafazakar olarak tanımlayan kişilerin ilk mesajı atarken yaşadığı zorluklara bir gönderme niteliğindeydi.
twitter.com

Pek çok örnek geldi.

Pek çok örnek geldi.
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