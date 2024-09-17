"Dindar Erkekler İlk Mesajı Nasıl Atar?" Sorusuna Gelen İlk Adım Yazışmaları
"Dindar Erkekler İlk Mesajı Nasıl Atar?" Sorusuna Gelen İlk Adım Yazışmaları
İlişkilerde ilk adımı atmak her zaman zordur. Lafı açmak için bir neden veya olay gerekebilir. Tabii bu ilk mesajın hem karşı tarafa geçmesi hem de bizim dünyevi görüşümüzü yansıtması da gerekir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu paylaşım da dindar veya kendini muhafazakar olarak tanımlayan kişilerin ilk mesajı atarken yaşadığı zorluklara bir gönderme niteliğindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok örnek geldi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın