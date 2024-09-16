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Kalkmak Bilmeyen Misafiri Kibarca Kaldırma Taktikleri

Kalkmak Bilmeyen Misafiri Kibarca Kaldırma Taktikleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.09.2024 - 11:50

Misafirlik, ev ziyaretleri iyi hoş ama zamanlama da önemli... Kimi ziyaretler hiç bitmeyecek gibi durabiliyor. Bu durumda da kırmadan dökmeden misafirlerinize yolu göstermek gerekiyor ama herkes de bunu beceremiyor. İşte o taktikler...

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Soru şöyleydi...
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Çözümlere bakalım.

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