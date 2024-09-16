Kalkmak Bilmeyen Misafiri Kibarca Kaldırma Taktikleri
Kalkmak Bilmeyen Misafiri Kibarca Kaldırma Taktikleri
Misafirlik, ev ziyaretleri iyi hoş ama zamanlama da önemli... Kimi ziyaretler hiç bitmeyecek gibi durabiliyor. Bu durumda da kırmadan dökmeden misafirlerinize yolu göstermek gerekiyor ama herkes de bunu beceremiyor. İşte o taktikler...
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Soru şöyleydi...
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Çözümlere bakalım.
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