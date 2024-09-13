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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 15:38

Bakalım mizahın lokomotifi Twitter'da geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yakışır!

Yakışır!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aşırı bilimsel.

Aşırı bilimsel.
twitter.com
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Bugün ne yiyeceğiz?

Bugün ne yiyeceğiz?
twitter.com

Sınıfsal...

Sınıfsal...
twitter.com

👇

İlk gün heyecanı!

İlk gün heyecanı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Seferden önce bir soğuk kahve gider.

Seferden önce bir soğuk kahve gider.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mümkün!

Mümkün!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

10 yıldır bekliyoruz.

10 yıldır bekliyoruz.
twitter.com
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Sabrımızı zorlamayın!

Sabrımızı zorlamayın!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Net bir soru!

Net bir soru!
twitter.com

👇

👇
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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