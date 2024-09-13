Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım mizahın lokomotifi Twitter'da geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Yakışır!
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Aşırı bilimsel.
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Bugün ne yiyeceğiz?
Sınıfsal...
İlk gün heyecanı!
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Seferden önce bir soğuk kahve gider.
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Mümkün!
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10 yıldır bekliyoruz.
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Sabrımızı zorlamayın!
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Net bir soru!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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