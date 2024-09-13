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Üstün Flört Yeteneklerini Sergileyerek Gönül İşlerine Mizah Katan Kişiler

Üstün Flört Yeteneklerini Sergileyerek Gönül İşlerine Mizah Katan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 11:44

Gönül işlerinde herkes beslediği hissi ifade etmekte başarılı olamayabiliyor. Özellikle yazışmalarda büyük çuvallamalara imza atılabiliyor. Twitter'da da bu konu açıldı. Cevaplar oldukça eğlenceliydi.

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Soru şöyle...

Soru şöyle...
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Yanıtlara bakalım!

Yanıtlara bakalım!
twitter.com

Seri paylaşanlar...

Seri paylaşanlar...
twitter.com

Ters köşeler...

Ters köşeler...
twitter.com

Aşırı gerçekçiler...

Aşırı gerçekçiler...
twitter.com
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Ve devamı...

Ve devamı...
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