Üstün Flört Yeteneklerini Sergileyerek Gönül İşlerine Mizah Katan Kişiler
Üstün Flört Yeteneklerini Sergileyerek Gönül İşlerine Mizah Katan Kişiler
Gönül işlerinde herkes beslediği hissi ifade etmekte başarılı olamayabiliyor. Özellikle yazışmalarda büyük çuvallamalara imza atılabiliyor. Twitter'da da bu konu açıldı. Cevaplar oldukça eğlenceliydi.
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Soru şöyle...
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Yanıtlara bakalım!
Seri paylaşanlar...
Ters köşeler...
Aşırı gerçekçiler...
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Ve devamı...
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