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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.09.2024 - 17:20

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Haftanın popüler olayını konuşmasak olmaz.

Haftanın popüler olayını konuşmasak olmaz.

Dominasyon!

Dominasyon!
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Selena Hoca

Selena Hoca
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Eski günler...

Eski günler...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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