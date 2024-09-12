Örgü Yelekleriyle Sonbahar Kış Kreasyonlarını Tanıtan Kediler
Örgü Yelekleriyle Sonbahar Kış Kreasyonlarını Tanıtan Kediler
Havalar halen daha sıcak olsa da resmi olarak yaz bitti. Sırada polarların yeleklerin gardroplardan çıkacağı sonbahar ve kış ayları var. Tabii bu durum sadece insanlar için geçerli değil. Kimi kediler örgü yelek tercih ediyor ve ortaya çıkan görüntüler viral oluyor.
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Akım böyle başladı.
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Gerisi de geldi.
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