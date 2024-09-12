Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Örgü Yelekleriyle Sonbahar Kış Kreasyonlarını Tanıtan Kediler

Örgü Yelekleriyle Sonbahar Kış Kreasyonlarını Tanıtan Kediler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.09.2024 - 11:07

Havalar halen daha sıcak olsa da resmi olarak yaz bitti. Sırada polarların yeleklerin gardroplardan çıkacağı sonbahar ve kış ayları var. Tabii bu durum sadece insanlar için geçerli değil. Kimi kediler örgü yelek tercih ediyor ve ortaya çıkan görüntüler viral oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Akım böyle başladı.

Akım böyle başladı.
twitter.com

Gerisi de geldi.

Gerisi de geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın