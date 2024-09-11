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Salçasız Pasaporttan Akrabaların Tuhaf Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Salçasız Pasaporttan Akrabaların Tuhaf Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 18:07

Bakalım Çarşamba günü kimler tweetleriyle şov yapmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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🤔

🤔
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National Geographic Belgeseli

National Geographic Belgeseli
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Sen hayırdır?

Sen hayırdır?
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Daha kaç ay var...

Daha kaç ay var...
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👇

👇
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👇

👇
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Soyadı da Hukuk

Soyadı da Hukuk
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👇

👇
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Bilim dünyası şok!

Bilim dünyası şok!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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