Salçasız Pasaporttan Akrabaların Tuhaf Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salçasız Pasaporttan Akrabaların Tuhaf Teorilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü kimler tweetleriyle şov yapmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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National Geographic Belgeseli
Sen hayırdır?
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Daha kaç ay var...
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Soyadı da Hukuk
👇
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Bilim dünyası şok!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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