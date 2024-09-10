Ekran Resimlerini Sakladıkları Tweetleri Arşivlerinden Çıkararak Güldüren Kişiler

Twitter tarihinde pek çok efsane tweet var ve arşivciler sağolsun sürekli karşımıza çıkıyor... Ancak bir de ekran resmini alıp kenarda köşede kalan çok popüler olmasa da oldukça absürt paylaşımlar var. Bir X kullanıcısı sordu, arşivler açıldı.