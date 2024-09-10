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Ekran Resimlerini Sakladıkları Tweetleri Arşivlerinden Çıkararak Güldüren Kişiler

Ekran Resimlerini Sakladıkları Tweetleri Arşivlerinden Çıkararak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 13:41

Twitter tarihinde pek çok efsane tweet var ve arşivciler sağolsun sürekli karşımıza çıkıyor... Ancak bir de ekran resmini alıp kenarda köşede kalan çok popüler olmasa da oldukça absürt paylaşımlar var. Bir X kullanıcısı sordu, arşivler açıldı.

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Soru şu 👇

Soru şu 👇
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Gelsin ekran resimleri...

Gelsin ekran resimleri...
twitter.com

İyi yakalamış.

İyi yakalamış.
twitter.com

Cinsel içerikli tuhaflıklar da mevcut.

Cinsel içerikli tuhaflıklar da mevcut.
twitter.com

Whatever...

Whatever...
twitter.com
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Değişik diyaloglar...

Değişik diyaloglar...
twitter.com

Efsaneler...

Efsaneler...
twitter.com

🤔

🤔
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Fikirlere önem veren kişiler...

Fikirlere önem veren kişiler...
twitter.com

Yanlış anlaşılmalar

Yanlış anlaşılmalar
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Ünlülerle diyaloglar...

Ünlülerle diyaloglar...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Efsaneyle kapatalım!

Efsaneyle kapatalım!
twitter.com

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