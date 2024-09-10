Ekran Resimlerini Sakladıkları Tweetleri Arşivlerinden Çıkararak Güldüren Kişiler
Ekran Resimlerini Sakladıkları Tweetleri Arşivlerinden Çıkararak Güldüren Kişiler
Twitter tarihinde pek çok efsane tweet var ve arşivciler sağolsun sürekli karşımıza çıkıyor... Ancak bir de ekran resmini alıp kenarda köşede kalan çok popüler olmasa da oldukça absürt paylaşımlar var. Bir X kullanıcısı sordu, arşivler açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelsin ekran resimleri...
İyi yakalamış.
Cinsel içerikli tuhaflıklar da mevcut.
Whatever...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Değişik diyaloglar...
Efsaneler...
🤔
Fikirlere önem veren kişiler...
Yanlış anlaşılmalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🤔
Ünlülerle diyaloglar...
👇
Efsaneyle kapatalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın