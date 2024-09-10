Dilan Polat Şubelerini Trolleyen Kişiler Viral Oldu

Haklarında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi pek çok iddia olan Dilan Engin Polat çifti birkaç hafta arayla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ülkedeki adalet sisteminin hükümete yakın kişiler tarafından bile sorgulanması Polatgillerin eski ihtişamlı hayatlarından bir şey götürmedi. Ancak yine de işin eğlencesinde olan kişiler var.