Dilan Polat Şubelerini Trolleyen Kişiler Viral Oldu
Dilan Polat Şubelerini Trolleyen Kişiler Viral Oldu
Haklarında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi pek çok iddia olan Dilan Engin Polat çifti birkaç hafta arayla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ülkedeki adalet sisteminin hükümete yakın kişiler tarafından bile sorgulanması Polatgillerin eski ihtişamlı hayatlarından bir şey götürmedi. Ancak yine de işin eğlencesinde olan kişiler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat çiftinin sosyal medya paylaşımları ve hapse girmeleri kadar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi o kadar olay oldu ve hala ülke gündemindeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter kullanıcısı da Polatların ironi anlayışını test etti.
Ancak şubeler alıngan çıktı.
Bazıları duble şaka yaptı.
Kara para bleaching diyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnanalım mı?
Danışmanlık verilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın