Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Dilan Polat Şubelerini Trolleyen Kişiler Viral Oldu

Dilan Polat Şubelerini Trolleyen Kişiler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 11:17

Haklarında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi pek çok iddia olan Dilan Engin Polat çifti birkaç hafta arayla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ülkedeki adalet sisteminin hükümete yakın kişiler tarafından bile sorgulanması Polatgillerin eski ihtişamlı hayatlarından bir şey götürmedi. Ancak yine de işin eğlencesinde olan kişiler var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Polat çiftinin sosyal medya paylaşımları ve hapse girmeleri kadar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi o kadar olay oldu ve hala ülke gündemindeler.

Polat çiftinin sosyal medya paylaşımları ve hapse girmeleri kadar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi o kadar olay oldu ve hala ülke gündemindeler.

Bir Twitter kullanıcısı da Polatların ironi anlayışını test etti.

Bir Twitter kullanıcısı da Polatların ironi anlayışını test etti.

Ancak şubeler alıngan çıktı.

Ancak şubeler alıngan çıktı.

Bazıları duble şaka yaptı.

Bazıları duble şaka yaptı.

Kara para bleaching diyelim.

Kara para bleaching diyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnanalım mı?

İnanalım mı?

Danışmanlık verilir.

Danışmanlık verilir.

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın