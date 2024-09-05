Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Kim demiş küfürsüz komik olunmaz diye? Geçtiğimiz hafta timeline'ı şenlendiren pek çok kadın kullanıcı, bu tabuları yıkmayı da başardı.
Gelin, haftanın küfürsüz en komik tweetlerine göz atalım!
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Theo James'in gelmesiyle resmen şenlik havası başladı.
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Kıskançlıktan çatlayanlar olduğu da doğrudur.
Hepimizin aşina olduğu o tasarım.
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Nasıl aklımıza gelmez?
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Bu kadar benzerlik biraz fazla yalnız!
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Kızlar bizz
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Kedodonti mi....
Yaşamayan yoktur.
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Sennn olmasan canımmm
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Sonunda birisi salçayı buldu.
Tebrik ederiz.
Haftaya görüşmek üzere!
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