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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.09.2024 - 18:07

Kim demiş küfürsüz komik olunmaz diye? Geçtiğimiz hafta timeline'ı şenlendiren pek çok kadın kullanıcı, bu tabuları yıkmayı da başardı. 

Gelin, haftanın küfürsüz en komik tweetlerine göz atalım!

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Theo James'in gelmesiyle resmen şenlik havası başladı.

Theo James'in gelmesiyle resmen şenlik havası başladı.
twitter.com

Kıskançlıktan çatlayanlar olduğu da doğrudur.

Kıskançlıktan çatlayanlar olduğu da doğrudur.
twitter.com

Hepimizin aşina olduğu o tasarım.

Hepimizin aşina olduğu o tasarım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Nasıl aklımıza gelmez?

Nasıl aklımıza gelmez?
twitter.com
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Bu kadar benzerlik biraz fazla yalnız!

Bu kadar benzerlik biraz fazla yalnız!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kızlar bizz

Kızlar bizz
twitter.com
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Kedodonti mi....

Kedodonti mi....
twitter.com

Yaşamayan yoktur.

Yaşamayan yoktur.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sennn olmasan canımmm

Sennn olmasan canımmm
twitter.com

👇🏻

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Sonunda birisi salçayı buldu.

Sonunda birisi salçayı buldu.
twitter.com

Tebrik ederiz.

Tebrik ederiz.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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