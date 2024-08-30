Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Yeri geldi güldük, yeri geldi hüzünlendik. Haftayı ise gülerek kapatmak en büyük dileğimiz! Bu hafta yemekleri mizahlarına alet ederek güldüren kullanıcılara bir göz atmak ister misin?
Haydi gel, haftanın mizaha doyuran tweetlerine beraber bakalım.
Aklında bu şarkı sözleri canlanmayan var mıdır?
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