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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 18:26

Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Yeri geldi güldük, yeri geldi hüzünlendik. Haftayı ise gülerek kapatmak en büyük dileğimiz! Bu hafta yemekleri mizahlarına alet ederek güldüren kullanıcılara bir göz atmak ister misin?

Haydi gel, haftanın mizaha doyuran tweetlerine beraber bakalım.

Aklında bu şarkı sözleri canlanmayan var mıdır?

Aklında bu şarkı sözleri canlanmayan var mıdır?
twitter.com

Çok mantıklı aslında.

Çok mantıklı aslında.
twitter.com

Artık bu pastanın da fakir pastası olmadığına hemfikir miyiz?

Artık bu pastanın da fakir pastası olmadığına hemfikir miyiz?
twitter.com

Bu nasıl bir benzetmedir.

Bu nasıl bir benzetmedir.
twitter.com

Yazık olmuş :(

Yazık olmuş :(
twitter.com

Olsa da içsek.

Olsa da içsek.
twitter.com

Olsundu.

Olsundu.
twitter.com

Yine de salça oranına bir bakmak lazım.

Yine de salça oranına bir bakmak lazım.
twitter.com

Daha çok şeker kaşığı gibi duruyor.

Daha çok şeker kaşığı gibi duruyor.
twitter.com

Neden bilmiyorum ama şu an buna ihtiyacım var. Kumpir patatesinin içinde uyumaya.

Neden bilmiyorum ama şu an buna ihtiyacım var. Kumpir patatesinin içinde uyumaya.
twitter.com

Yavaşça kaydırmaya devam edin...

Yavaşça kaydırmaya devam edin...
twitter.com

Gün tabağını hazırlarken ağzıma attıklarım.

Gün tabağını hazırlarken ağzıma attıklarım.
twitter.com

Aşk olsun.

Aşk olsun.
twitter.com

Sonunda salçaların nereye gittiği bulundu.

Sonunda salçaların nereye gittiği bulundu.
twitter.com

Bana haklı gibi geldi.

Bana haklı gibi geldi.
twitter.com

NASA'nın da sırrı çözüldü.

NASA'nın da sırrı çözüldü.
twitter.com

Tarif var mı?

Tarif var mı?
twitter.com

Doğru cevaplar dememiş ki!

Doğru cevaplar dememiş ki!
twitter.com

Haydaa, olmadı bu.

Haydaa, olmadı bu.
twitter.com

Magnolia tweetini hatırlayanlar?

Magnolia tweetini hatırlayanlar?
twitter.com

Ve kalp hastası...Haftaya görüşmek üzere!

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