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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 17:20

Haftanın en komik yemekli tweetleriyle mizaha doymaya hazır mısınız? Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi güldürmeyi başaran pek çok mizahşör vardı. Salçasız kısırlardan tutun da fasfakir bisküvili pastaya, timeline oldukça eğlenceliydi!

Haydi gelin bir göz atalım.

Wilma teyzenin hazırladığı gün tabağı.

Wilma teyzenin hazırladığı gün tabağı.
twitter.com

Van Gogh duymasın.

Van Gogh duymasın.
twitter.com

Oldu mu bu şimdi?

Oldu mu bu şimdi?
twitter.com

Harika bir kahvaltı.

Harika bir kahvaltı.
twitter.com

Fakirliğini buradan bile hissettik.

Fakirliğini buradan bile hissettik.
twitter.com

Ne gerek vardı şimdi?

Ne gerek vardı şimdi?
twitter.com

Aynen canım sabahları kahve olmadan uyanamıyorum ben de.

Aynen canım sabahları kahve olmadan uyanamıyorum ben de.
twitter.com

Erkek eli değdiğini anlamanın yolları.

Erkek eli değdiğini anlamanın yolları.
twitter.com

Tartışmaya kapalı gibi.

Tartışmaya kapalı gibi.
twitter.com

Afiyet olsun yiğidim.

Afiyet olsun yiğidim.
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Pirinç pilavı yapan erkekleri?

Pirinç pilavı yapan erkekleri?
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Dünyayı kız çocukları yönetsin!

Dünyayı kız çocukları yönetsin!
twitter.com

Sonunda salça miktarı doğru ayarlanabilmiş.

Sonunda salça miktarı doğru ayarlanabilmiş.
twitter.com

Yine de biraz salçasız gibi geldi.

Yine de biraz salçasız gibi geldi.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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