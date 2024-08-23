Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftanın en komik yemekli tweetleriyle mizaha doymaya hazır mısınız? Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi güldürmeyi başaran pek çok mizahşör vardı. Salçasız kısırlardan tutun da fasfakir bisküvili pastaya, timeline oldukça eğlenceliydi!
Haydi gelin bir göz atalım.
Wilma teyzenin hazırladığı gün tabağı.
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