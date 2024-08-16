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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 18:12

Nimetle oyun olmaz derler ama çok güzel mizahı olur dostlar! Hele ki söz konusu hem mizahla hem de yemeklerle arası iyi olan ülkemiz ise. Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuran pek çok kişi vardı!

Gelin birlikte göz atalım...

Emin miyiz?

Emin miyiz?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Biraz bunu düşüneceğim...

Biraz bunu düşüneceğim...
twitter.com

Bacınla içtiğin Ice Latte bir başkadır.

Bacınla içtiğin Ice Latte bir başkadır.
twitter.com

İç Anadolu halkı bile bilir...

İç Anadolu halkı bile bilir...
twitter.com

Lütfen bu kısırı arada bir paylaşır mısınız?

Lütfen bu kısırı arada bir paylaşır mısınız?
twitter.com

Hiç uğraşmasaydın kral.

Hiç uğraşmasaydın kral.
twitter.com

Nasıl güzel giderdi şimdi.

Nasıl güzel giderdi şimdi.
twitter.com

Ben bir eksik göremedim.

Ben bir eksik göremedim.
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Yine mükemmel bir yaz sofrası.

Yine mükemmel bir yaz sofrası.
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Depresyondan çıkamayan kek.

Depresyondan çıkamayan kek.
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Limonlu sudan da aynı etkiyi bekliyoruz.

Limonlu sudan da aynı etkiyi bekliyoruz.
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Sanki bu görsellerin bir amacı olmalıydı?

Sanki bu görsellerin bir amacı olmalıydı?
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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