Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Nimetle oyun olmaz derler ama çok güzel mizahı olur dostlar! Hele ki söz konusu hem mizahla hem de yemeklerle arası iyi olan ülkemiz ise. Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuran pek çok kişi vardı!

Gelin birlikte göz atalım...