Döner Fiyatları Canına Tak Eden Babanın Pek Bi' Mantıklı Çözümü

Pek çok kişinin yemelere doyamadığı bir yiyecek vardır. Fakat bu yiyeceği sadece dışarıda yiyebiliyorsanız, artık bütçeniz elverişli olmayabilir. Bir baba da, çok sevdiği döner ve iskenderin fiyatlarının artmasıyla harika bir çözüm buldu.Gelin bakalım!KaynakFakat bu yemek, dışarıda yiyebildiğiniz bir yemekse işler değişir. Evinizin konforunda canınız her çektiğinde yapabildiğiniz yemekler bir yana, dışarıda uygun fiyatlısını bulmak için uğraştığınız yemekler bir yana!Bir X kullanıcısı, babasının eve döner makinesi aldığını ve özel iskender tabağı yaptırdığını paylaştı...
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