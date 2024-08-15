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Döner Fiyatları Canına Tak Eden Babanın Pek Bi' Mantıklı Çözümü

Döner Fiyatları Canına Tak Eden Babanın Pek Bi' Mantıklı Çözümü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 10:17

Pek çok kişinin yemelere doyamadığı bir yiyecek vardır. Fakat bu yiyeceği sadece dışarıda yiyebiliyorsanız, artık bütçeniz elverişli olmayabilir. Bir baba da, çok sevdiği döner ve iskenderin fiyatlarının artmasıyla harika bir çözüm buldu.

Gelin bakalım!

Kaynak

Herkesin bayıla bayıla yediği, "her gün yesem bıkmam" dediği bir yemek vardır.

Herkesin bayıla bayıla yediği, "her gün yesem bıkmam" dediği bir yemek vardır.

Fakat bu yemek, dışarıda yiyebildiğiniz bir yemekse işler değişir. Evinizin konforunda canınız her çektiğinde yapabildiğiniz yemekler bir yana, dışarıda uygun fiyatlısını bulmak için uğraştığınız yemekler bir yana!

Bir baba da çok sevdiği döner ve iskender fiyatları artık canına tak edince çareyi evinde buldu!

Bir baba da çok sevdiği döner ve iskender fiyatları artık canına tak edince çareyi evinde buldu!

Bir X kullanıcısı, babasının eve döner makinesi aldığını ve özel iskender tabağı yaptırdığını paylaştı...

Döner fiyatlarına kesin çözüm!

Döner fiyatlarına kesin çözüm!
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Meğer döner makinesini başka kullananlar da varmış, ama dikkatli olmak gerekiyormuş.

Meğer döner makinesini başka kullananlar da varmış, ama dikkatli olmak gerekiyormuş.
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Dükkan açarsanız uygun fiyatlı döner satmayı unutmayın :)

Dükkan açarsanız uygun fiyatlı döner satmayı unutmayın :)
twitter.com

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