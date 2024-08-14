CZN Burak'ın Restoranına Giden Müşteri Adisyonu Görünce İsyan Edip Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı
CZN Burak'ın Restoranına Giden Müşteri Adisyonu Görünce İsyan Edip Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı
Adisyonların havada uçuştuğu günümüzde bir adisyon da CZN Burak'a ait restorandan geldi. Restorana giden müşterinin tepki gösterdiği hesap aşağıda 👇
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Yunan adalarına giden vatandaşların başlattığı adisyon akımı hız kesmeden devam ederken, Türkiye'deki fiyatlar da karşılaştırılmaya başladı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Nusret'in Etiler restoranındaki 16732 TL'lik hesabı epey bir konuşulmuştu
Bu kez de CZN Burak olarak tanıdığımız Burak Özdemir'in restoranına ait bir adisyon gündemde.
CZN Burak'ın adisyonundaki servis ücreti müşteriler tarafından tepki çekmiş 👇
Sosyal medya kullanıcılarının bu adisyonla ilgili yorumlarından bazıları şöyle 👇
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