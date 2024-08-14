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CZN Burak'ın Restoranına Giden Müşteri Adisyonu Görünce İsyan Edip Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı

CZN Burak'ın Restoranına Giden Müşteri Adisyonu Görünce İsyan Edip Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.08.2024 - 14:02

Adisyonların havada uçuştuğu günümüzde bir adisyon da CZN Burak'a ait restorandan geldi. Restorana giden müşterinin tepki gösterdiği hesap aşağıda 👇

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Yunan adalarına giden vatandaşların başlattığı adisyon akımı hız kesmeden devam ederken, Türkiye'deki fiyatlar da karşılaştırılmaya başladı.

Yunan adalarına giden vatandaşların başlattığı adisyon akımı hız kesmeden devam ederken, Türkiye'deki fiyatlar da karşılaştırılmaya başladı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Nusret'in Etiler restoranındaki 16732 TL'lik hesabı epey bir konuşulmuştu

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Nusret'in Etiler restoranındaki 16732 TL'lik hesabı epey bir konuşulmuştu

Bu kez de CZN Burak olarak tanıdığımız Burak Özdemir'in restoranına ait bir adisyon gündemde.

Bu kez de CZN Burak olarak tanıdığımız Burak Özdemir'in restoranına ait bir adisyon gündemde.

CZN Burak'ın adisyonundaki servis ücreti müşteriler tarafından tepki çekmiş 👇

CZN Burak'ın adisyonundaki servis ücreti müşteriler tarafından tepki çekmiş 👇

Sosyal medya kullanıcılarının bu adisyonla ilgili yorumlarından bazıları şöyle 👇

Sosyal medya kullanıcılarının bu adisyonla ilgili yorumlarından bazıları şöyle 👇
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