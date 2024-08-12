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Nusret'in Etiler'deki Restoranına Ait Olan Adisyondaki Fiyatlar Tartışmalara Sebep Oldu

Nusret'in Etiler'deki Restoranına Ait Olan Adisyondaki Fiyatlar Tartışmalara Sebep Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.08.2024 - 13:47

Nusret yeni bir tartışmalı adisyonla karşımızda. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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Et tokatlam videolarıyla her zaman konuşulan Nusret, artık bir dünya markası.

Et tokatlam videolarıyla her zaman konuşulan Nusret, artık bir dünya markası.

Yurt dışındaki ve yurt içindeki şubelerinde Nusret'in ağırlamadığı ünlü neredeyse kalmadı.

Yurt dışındaki ve yurt içindeki şubelerinde Nusret'in ağırlamadığı ünlü neredeyse kalmadı.

Ürün fiyatlarının pahalı olmasıyla da konuşulan Nusret'ten bu defa yeni bir adisyon geldi. Hesap detayları 5 kişilik bir yemeği gösteriyor. Toplam tutar ise 16.732 TL

Ürün fiyatlarının pahalı olmasıyla da konuşulan Nusret'ten bu defa yeni bir adisyon geldi. Hesap detayları 5 kişilik bir yemeği gösteriyor. Toplam tutar ise 16.732 TL

Etlerin porsiyon fiyatı 2250 ile 2500 TL arası değişiyor. Salata ise 775 TL.

Etlerin porsiyon fiyatı 2250 ile 2500 TL arası değişiyor. Salata ise 775 TL.

Adisyondaki en dikkat çekici kalem ise 120 TL'lik adet fiyatıyla su.

Adisyondaki en dikkat çekici kalem ise 120 TL'lik adet fiyatıyla su.
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Nusret'in bu hesabına gelen yorumlar ise farklı farklı.

Nusret'in bu hesabına gelen yorumlar ise farklı farklı.
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