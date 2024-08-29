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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 17:00

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Nerede o eski zamanlar...

Nerede o eski zamanlar...
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👇

👇
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👇

👇
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Çok iyi tespit!

Çok iyi tespit!
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Yazıklar olsun!

Yazıklar olsun!
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👇

👇
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👇

👇
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Hayırlısı...

Hayırlısı...
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Vergi kaçıramadığı için trip atan esnaf

Vergi kaçıramadığı için trip atan esnaf
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Bravo!

Bravo!
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👇

👇
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👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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