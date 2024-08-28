Üretimi Durdurulmuş Olsa da Hafızamızdan Silinmeyen Nostaljik Atıştırmalıklar
Üretimi Durdurulmuş Olsa da Hafızamızdan Silinmeyen Nostaljik Atıştırmalıklar
Bazı ürünler bize çocukluğumuzu hatırlatır. Bazıları yeniden üretilse de o tadı bir türlü alamayız. Bir Twitter hesabı nostaljik lezzetleri paylaştı. Hesabın takipçilerinden de katkı geldi.
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Flood şöyleydi ⬇️
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Peş peşe eski tatlar geldi.
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Fotoğrafın kokusu var.
Neden tutmadığı merak konusu olmuştu.
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Aynı zamanda yaş testi
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Seride olmayan ürünleri diğer kullanıcılar ekledi.
Bu çok eski ama!
Bakkallardaki cips alternatifiydi.
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Fotoya bakınca boğazınıza kaçıyor.
Bu nereden aklınıza geldi?
Bilinen adıyla Scooby-Doo'lu bisküvi
Daha 90'lar bir ürün yok.
Sağlam hafıza var.
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Tasarım harikası!
Bunların kaç tanesini hatırlıyorsunuz?
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