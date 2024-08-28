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Üretimi Durdurulmuş Olsa da Hafızamızdan Silinmeyen Nostaljik Atıştırmalıklar

Üretimi Durdurulmuş Olsa da Hafızamızdan Silinmeyen Nostaljik Atıştırmalıklar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.08.2024 - 18:12

Bazı ürünler bize çocukluğumuzu hatırlatır. Bazıları yeniden üretilse de o tadı bir türlü alamayız. Bir Twitter hesabı nostaljik lezzetleri paylaştı. Hesabın takipçilerinden de katkı geldi.

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Flood şöyleydi ⬇️

Flood şöyleydi ⬇️
twitter.com

Peş peşe eski tatlar geldi.

Peş peşe eski tatlar geldi.

👇

👇

Fotoğrafın kokusu var.

Fotoğrafın kokusu var.

Neden tutmadığı merak konusu olmuştu.

Neden tutmadığı merak konusu olmuştu.
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Aynı zamanda yaş testi

Aynı zamanda yaş testi

👇

👇

Seride olmayan ürünleri diğer kullanıcılar ekledi.

Seride olmayan ürünleri diğer kullanıcılar ekledi.
twitter.com

Bu çok eski ama!

Bu çok eski ama!
twitter.com

Bakkallardaki cips alternatifiydi.

Bakkallardaki cips alternatifiydi.
twitter.com
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Fotoya bakınca boğazınıza kaçıyor.

Fotoya bakınca boğazınıza kaçıyor.
twitter.com

Bu nereden aklınıza geldi?

Bu nereden aklınıza geldi?
twitter.com

Bilinen adıyla Scooby-Doo'lu bisküvi

Bilinen adıyla Scooby-Doo'lu bisküvi
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Daha 90'lar bir ürün yok.

Daha 90'lar bir ürün yok.
twitter.com

Sağlam hafıza var.

Sağlam hafıza var.
twitter.com
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👇

👇
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Tasarım harikası!

Tasarım harikası!
twitter.com

Bunların kaç tanesini hatırlıyorsunuz?

Bunların kaç tanesini hatırlıyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 🚀

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