Telefon Rehberlerinde Kayıtlı En Ünlü Kişileri Paylaşarak Geniş Çevrelerini Gösteren Kişiler
Telefon Rehberlerinde Kayıtlı En Ünlü Kişileri Paylaşarak Geniş Çevrelerini Gösteren Kişiler
Geniş bir çevreye sahip olmak elbette önemli. Maddi manevi işinizi çözdürür, rahat edersiniz. Bir de ortamlarda havasını atarsınız... Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının rehberinde kayıtlı olan Özgür Özel'in numarasını paylaştı. Ancak kendisinden daha geniş çevresi olanlar da çıkageldi.
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Paylaşım şöyleydi...
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Farklı numaralar da geldi.
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Direkt yazışanlar da var.
Kendi çapında ünlü.
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