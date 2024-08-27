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Telefon Rehberlerinde Kayıtlı En Ünlü Kişileri Paylaşarak Geniş Çevrelerini Gösteren Kişiler

Telefon Rehberlerinde Kayıtlı En Ünlü Kişileri Paylaşarak Geniş Çevrelerini Gösteren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 16:55

Geniş bir çevreye sahip olmak elbette önemli. Maddi manevi işinizi çözdürür, rahat edersiniz. Bir de ortamlarda havasını atarsınız... Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının rehberinde kayıtlı olan Özgür Özel'in numarasını paylaştı. Ancak kendisinden daha geniş çevresi olanlar da çıkageldi.

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Paylaşım şöyleydi...

Paylaşım şöyleydi...
twitter.com

Farklı numaralar da geldi.

Farklı numaralar da geldi.
twitter.com

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😔
twitter.com

Direkt yazışanlar da var.

Direkt yazışanlar da var.
twitter.com

Kendi çapında ünlü.

Kendi çapında ünlü.
twitter.com
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