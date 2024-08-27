Telefon Rehberlerinde Kayıtlı En Ünlü Kişileri Paylaşarak Geniş Çevrelerini Gösteren Kişiler

Geniş bir çevreye sahip olmak elbette önemli. Maddi manevi işinizi çözdürür, rahat edersiniz. Bir de ortamlarda havasını atarsınız... Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının rehberinde kayıtlı olan Özgür Özel'in numarasını paylaştı. Ancak kendisinden daha geniş çevresi olanlar da çıkageldi.