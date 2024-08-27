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Manzarayı Kapatan Adamdan Rahatsız Olan Kadına Gelen Yaratıcı Çözümler

Manzarayı Kapatan Adamdan Rahatsız Olan Kadına Gelen Yaratıcı Çözümler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 14:54

İyi bir fotoğraf için sadece sizin iyi çıkmanız, hoş bir bakış atmanız yeterli olmayabiliyor. Manzara ve etraftakiler de önemli. Bir Twitter kullanıcısı da kadraja giren kişiden rahatsız olmuş olacak ki arka plandaki adamın 'yok edilmesini' istedi.

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Fotoğraf şöyleydi...

Fotoğraf şöyleydi...
twitter.com

Yeteneklerini konuşturanlar da şöyle 👇

Yeteneklerini konuşturanlar da şöyle 👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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Alican Altümsek

Sosyal medyada şu muhabbet senelerdir dönüyor. Sevgili Onedio ekibi merAk ettiğim şey şu, gerçek gündemi bas bas bağırmamız,unutulanları unutmamamız gereken ... Devamını Gör

gur.ebrar34

Bende baktığım zaman adamdan değil senden rahatsız oldum..