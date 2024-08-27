Manzarayı Kapatan Adamdan Rahatsız Olan Kadına Gelen Yaratıcı Çözümler
Manzarayı Kapatan Adamdan Rahatsız Olan Kadına Gelen Yaratıcı Çözümler
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Fotoğraf şöyleydi...
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Yeteneklerini konuşturanlar da şöyle 👇
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Sosyal medyada şu muhabbet senelerdir dönüyor. Sevgili Onedio ekibi merAk ettiğim şey şu, gerçek gündemi bas bas bağırmamız,unutulanları unutmamamız gereken ... Devamını Gör
Bende baktığım zaman adamdan değil senden rahatsız oldum..