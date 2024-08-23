Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Aile Büyüklerinin İlgi Çekmek İçin Girdikleri Aksiyonları Anlatan Kişiler

Aile Büyüklerinin İlgi Çekmek İçin Girdikleri Aksiyonları Anlatan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.08.2024 - 11:27

İlgi istemek insani bir ihtiyaç. Ancak söylenilenlere göre bu ihtiyacın dozu yaş arttıkça çoğalabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı ortaya böyle bir iddia atınca yalnız olmadığını gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İddia şöyleydi.

İddia şöyleydi.
twitter.com

Bunun periyodik olduğunu düşünenler de var.

Bunun periyodik olduğunu düşünenler de var.
twitter.com
twitter.com

Dedeler de boş durmamış.

Dedeler de boş durmamış.
twitter.com

Ve bunun farkındaydı?

Ve bunun farkındaydı?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Düğünler de uygun bir ortam.

Düğünler de uygun bir ortam.
twitter.com

Aslında biraz da durum böyle.

Aslında biraz da durum böyle.
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın