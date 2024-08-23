Aile Büyüklerinin İlgi Çekmek İçin Girdikleri Aksiyonları Anlatan Kişiler
Aile Büyüklerinin İlgi Çekmek İçin Girdikleri Aksiyonları Anlatan Kişiler
İlgi istemek insani bir ihtiyaç. Ancak söylenilenlere göre bu ihtiyacın dozu yaş arttıkça çoğalabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı ortaya böyle bir iddia atınca yalnız olmadığını gördü.
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İddia şöyleydi.
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Bunun periyodik olduğunu düşünenler de var.
Dedeler de boş durmamış.
Ve bunun farkındaydı?
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Düğünler de uygun bir ortam.
Aslında biraz da durum böyle.
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