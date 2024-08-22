Annesinin Çiçeklerini Sulamayı Unutan Üşengeç Evlat Yardım Çağrısında Bulundu

Ebeveynler bize evlerini emanet edince arada küçük görevler de verirler... Odaları havalandırmak, tezgahta kırıntı bulaşık tutmamak, çiçekleri ve bitkileri ihmal etmemek gibi... Ancak özellikle çiçek sulama görevi unutulur ama bu unutkanlığın bedeli de ağır olur.