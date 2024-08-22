Annesinin Çiçeklerini Sulamayı Unutan Üşengeç Evlat Yardım Çağrısında Bulundu
Annesinin Çiçeklerini Sulamayı Unutan Üşengeç Evlat Yardım Çağrısında Bulundu
Ebeveynler bize evlerini emanet edince arada küçük görevler de verirler... Odaları havalandırmak, tezgahta kırıntı bulaşık tutmamak, çiçekleri ve bitkileri ihmal etmemek gibi... Ancak özellikle çiçek sulama görevi unutulur ama bu unutkanlığın bedeli de ağır olur.
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Sarıbıyık isimli kullanıcı da unutkan evlatlardan...
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Şöyle bir yazışma geçmiş...
Vaziyet de bu...
Annesi için çiçeklerin önemini şu şekilde anlatıp bir de yardım çağrısında bulundu.
Çözüm sunanlar da var.
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İşi şakaya vuranlar da...
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Bir umut ışığı!
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Efsaneyle kapatalım...
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