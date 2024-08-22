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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 16:40

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Biraz da kardeş problemleri...

Biraz da kardeş problemleri...
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Hangi takımlı?

Hangi takımlı?
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👇

👇
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👇

👇
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Ustasından gördük.

Ustasından gördük.
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Mantıklı bir yasak.

Mantıklı bir yasak.
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Olur elbet.

Olur elbet.
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Kahretsin eşiği.

Kahretsin eşiği.
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👇

👇
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Okumuş demek...

Okumuş demek...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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