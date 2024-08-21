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Evdeki Boş Alanı Değerlendirmek İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Çözümler

Evdeki Boş Alanı Değerlendirmek İsteyen Kişiye Gelen Yaratıcı Çözümler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.08.2024 - 12:15

Mimari hata olsun, maliyet hesabı olsun pek çok kişinin evinde ne işe yaradığı bilinmeyen ve bir fonksiyonu olmayan alanlar var. Bir Twitter hesabı da bir ev görselinde gördüğü boş alana yeni fikirler istedi. Fikirden bol bir şey olmadığı için yüzlerce yanıt aldı.

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Gelsin çözümler...

Gelsin çözümler...
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