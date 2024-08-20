Vesikalık Seçme Sorunundan Ten Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Vesikalık Seçme Sorunundan Ten Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter'da mizahıyla öne çıkan kişiler kimler?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Kim bilir neler yaşadı?
Dhalsim!
Çok zor!
Ya iki?
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Sen hayırdır?
Büyük bir eşik!
👇
Sütten dili yanan...
Olabilir!
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Helal olsun!
👇
Kapatalım!
Yarın yine buralardayız!
Görüşmek üzere 👋
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