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Vesikalık Seçme Sorunundan Ten Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Vesikalık Seçme Sorunundan Ten Uyumsuzluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.08.2024 - 18:18

Bakalım Salı günü Twitter'da mizahıyla öne çıkan kişiler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kim bilir neler yaşadı?

Kim bilir neler yaşadı?
twitter.com

Dhalsim!

Dhalsim!
twitter.com

Çok zor!

Çok zor!
twitter.com

Ya iki?

Ya iki?
twitter.com
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Sen hayırdır?

Sen hayırdır?
twitter.com

Büyük bir eşik!

Büyük bir eşik!
twitter.com

👇

👇
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Sütten dili yanan...

Sütten dili yanan...
twitter.com

Olabilir!

Olabilir!
twitter.com
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Helal olsun!

Helal olsun!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
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Yarın yine buralardayız!

Yarın yine buralardayız!
twitter.com

Görüşmek üzere 👋

Görüşmek üzere 👋
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